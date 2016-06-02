Китайские ученые разработали технологию "искусственного ковра" для борьбы с опустыниванием

Использование "искусственного ковра" из микроорганизмов является осуществимой мерой по борьбе с опустыниванием по итогам двухлетнего испытания в китайской пустыне Тэнгри.

Снижение таможенных пошлин в Китае способствует импорту замороженной рыбы из России

С начала 2017 года Китай решил изменить тарифы таможенных пошлин на ряд импортных товаров. В частности, Поднебесная снизила ввозные таможенные пошлины на замороженную рыбу и морепродукты, включая тунец, сельдь, треску и северные креветки.

Вооруженные люди штурмовали тюрьму на юге Филиппин и освободили около 132 заключенных

В среду рано утром вооруженные люди штурмовали тюрьму в Северном Котабато на юге Филиппин и освободили около 132 заключенных. Об этом сообщили официальные источники.

В Румынии объявлен состав нового правительства

Правящая коалиция Румынии во вторник объявила о составе нового правительства, согласно которому в новый кабинет, сформированный членом Социал-демократической партии/СДП/ Сорином Гриндяну, вошли 27 человек, включая четырех членов Альянса либералов и демократов /АЛД/ и 23 члена СДП.