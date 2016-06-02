С начала 2017 года Китай решил изменить тарифы таможенных пошлин на ряд импортных товаров. В частности, Поднебесная снизила ввозные таможенные пошлины на замороженную рыбу и морепродукты, включая тунец, сельдь, треску и северные креветки.
Правящая коалиция Румынии во вторник объявила о составе нового правительства, согласно которому в новый кабинет, сформированный членом Социал-демократической партии/СДП/ Сорином Гриндяну, вошли 27 человек, включая четырех членов Альянса либералов и демократов /АЛД/ и 23 члена СДП.